網友指梅花鹿卡網死 墾管處：近年用菱形鐵絲網

（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）一名網友在社群平台指出，墾丁牧場與林試所周邊尼龍圍網卡住梅花鹿角，導致鹿隻纏困至死。墾管處今天回應，近年已陸續更換為較易脫困的菱形鐵絲網，將全面清查尼龍網。

一名自稱墾丁社頂居民的網友，在臉書（Facebook）粉專「爆料公社」貼文並分享影片表示，墾丁社頂部落幾乎看不到梅花鹿，原來是被圍網卡死。他在墾丁牧場周邊徒步查看，並未刻意找鹿屍密度高地點拍攝，發現大約500公尺範圍內有20具以上鹿屍。

網友拍攝影片呈現，有梅花鹿因鹿角卡在尼龍網上，奮力掙扎仍無法脫困，不斷發出哀鳴。他認為，「盜獵的一槍斃命，還比這種凌遲等死仁慈多了」。

墾丁國家公園管理處今天回應，經電洽該網友，他指稱影片是很早以前拍攝的，也不記得確切地點，並非目前現況。墾管處已與畜試所派員巡查菱形鐵絲網圍籬現況，尚未發現梅花鹿掛網死亡情況。

墾管處指出，影片中尼龍圍網皆已腐朽損壞，應是早年林試所、墾丁牧場及農民等為防止梅花鹿啃食高位珊瑚礁珍稀林木、牧草及農作物等所設置。近年各單位設置防護網，皆已改成較易脫困的菱形鐵絲網。

墾管處表示，將全面清查轄區內尼龍圍網現況，並要求相關土地權責機關及民眾清除毀壞、失修尼龍圍網，避免梅花鹿卡網。同時也將加強巡視圍網及圍籬，及時協助受困梅花鹿脫困，並請各單位及村里長、民眾協助通報。

墾管處指出，梅花鹿復育成功，在野外已有穩定族群，但確實因族群分布不均，對墾丁森林生態、農作物及交通等面向造成負面影響。梅花鹿不僅頻繁竄入農耕區啃食農作，多次衝出道路引發交通意外，更讓高位珊瑚礁區珍稀植物遭受毀滅性威脅。圍網有其必要性，呼籲大眾正視梅花鹿族群過度擴張所帶來的嚴峻挑戰。

墾管處說明，目前園區內梅花鹿數量估計已逾3600隻，遠超出環境自然承載量。未來除將尼龍網全面升級為菱形鐵絲網外，更核心的課題在於「族群管控」。當物種數量失衡，再多防護措施也難避免衝突。墾管處將持續蒐集科學數據，並與學術單位研議管理方案，期盼社會各界理解，唯有透過適度族群管控，才能真正落實生態永續。（編輯：李淑華）1150208