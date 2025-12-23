網友控「留言遭封鎖」掀議 古娃娃17字回應

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

有網友透露看到網紅古娃娃的內衣團購宣傳，留言質疑效果的真實性，沒想到遭對方封鎖，讓他相當錯愕。對此，古娃娃也親自留言回應了。

一名網友在threads發文表示，生平第一次被網紅封鎖，認為古娃娃團購內衣的對比照不就是駝背跟挺胸嗎？於是留言詢問，也有收到古娃娃回覆的通知，但後來點進去看訊息收回，還被對方封鎖。

貼文一出，引起網友熱議，「有眼睛的人應該都會看得出來對比，所以如果特別跟他說什麼，得到的只有人家不想看而已」、「我剛剛發現他也封鎖我哈哈。我不知道為什麼？是因為我之前靠邀他減肥但是一直賣高熱量食物嗎」、「沒有要占哪一邊，你有你說的權利，他有他不要看的權利，所以被封鎖還蠻正常的，除非你很喜歡他，喜歡到被封鎖了而破防」、「你可以說，他也可以封鎖」、「你覺得不好幹嘛去找人家，要就直接找廠商」。對此，古娃娃也在原PO的貼文下回覆「你有你的自由，我也有我的，祝你開心幸福」。

