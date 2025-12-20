政治中心／綜合報導

台北捷運發生恐怖攻擊，讓不少人開始報名防身課程，有教練示範，如何和暴徒周旋、應對。另外也有網友推薦，可以認真研讀政府日前發放的"小橘書"，因為當中其實也有教學當遇到"煙霧彈"時，第一時間該怎麼逃跑。





網友推薦研讀「小橘書」 內容教學遇「煙霧彈」時如何逃跑

台北捷運發生恐怖攻擊事件 事隔一天防身術課程大爆滿（圖／民視新聞）









防身課教練黃順吉：「ok這樣先抵抗住。」

記者扮演持刀暴徒，被一把擒拿，反摔在地，北捷隨機砍人案讓大家好害怕，防身術教官開課教自保，一下子就額滿。

廣告 廣告

防身課學員：「下班有經過中山站，剛好案發的時候，幸好有避開那段時間，其實差一點點，捷運還有街上的氛圍蠻詭異的。」

防身課教練黃順吉：「我們一直講包包，大家最常見就是拿包包在手上，我這樣拿起來做阻擋對不對，可是你不能這樣，啊啊不要過來不要過來，沒有用啊怎麼做，直接往他臉上丟，就跑了。」

背包、水壺，都能拿來爭取逃跑時間！如果兩手空空，還有小撇步。

防身課教練黃順吉：「他如果是拿右手，他就是這樣揮嘛，往那裡直線加速跑就好了，你看我這樣去，刺得到嗎還好啦。」

直接向後逃，可能腳打結被自己絆倒，最好的方式，是先觀察歹徒哪一隻手持刀，從另一側和對方擦身而過，危機隨時隨地可能發生，在高雄的防身自救課也爆滿。

高市警鳳山分局五甲所所長孫英哲：「衣褲你這樣束起來，它也是有個距離，我們剛剛有說，我們主要的目的就是拉開距離。」





網友推薦研讀「小橘書」 內容教學遇「煙霧彈」時如何逃跑

防身術教官開課教自保 建議民眾先觀察歹徒哪一隻手持刀再從另一側逃跑（圖／民視新聞）









不只實戰課程，其實日前政府普發的"全民安全指引"小橘書，也被大力推薦，因為裡頭提及，當遇到濃煙類的"毒化物質"，可以用手帕遮掩口鼻、往上風處逃，先脫離險境再做後續急救。

立委（民）沈伯洋：「如果能夠逃跑，一定是先逃跑，自救再他救的原則，止血工具的準備之外，更重要的事情，是要預防下一次可能的發生。」





網友推薦研讀「小橘書」 內容教學遇「煙霧彈」時如何逃跑

舉辦在高雄的防身術課程也吸引大批民眾報名學自保（圖／民視新聞）









恐攻事件人心惶惶，民眾如何自保？多一分意識，多一分保障。

原文出處：網友推薦研讀「小橘書」 內容教學遇「煙霧彈」時如何逃跑

更多民視新聞報導

創傷修復措施啟動！衛福部、北市府提供傷者關懷機制 可3次免費心理諮商

網傳張文是「中配二代」？陸委會回應了

遇隨機砍人「帶2小物」可保命！這2件事千萬別做

