網友推薦《鐵拳教育》遭賴瑞隆封鎖 媒體人嘆：標籤更難被撕下了
近期韓劇《鐵拳教育》熱播，劇中描述各種型態的校園霸凌事件及當前教育體制，當中還包括政治人物家庭捲入的劇情，有不少的巧合，在台灣也掀起追劇熱潮。有網友留言將這部片推薦給民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆，結果遭對方封鎖，網友們傻眼且議論紛紛。對此，資深媒體人樊啓明直言，這是最不對的應變方式。
《鐵拳教育》改編自韓國人氣網路漫畫「極權教師」，該劇一推出就成為25個國家收視冠軍，這部作品以極端的「以暴制暴」手段整頓黑暗的校園秩序，尤其內容更是戳中了台韓兩地現實社會中最敏感、也最疼痛的霸凌問題，而劇中設定的「教權保護局」成員，在面對這些情況時用拳頭對抗失控校園時，更讓觀眾經歷和體驗現實與虛擬的強烈心理反差，許多人看完後心中都有感想，就是紓壓、爽。
該劇熱播且引發討論的程度，樊啓明9日在政論節目《國民開小會》提到，《鐵拳教育》第1集的內容，裡面那個國會議員的角色，大家都在討論像誰，結果每個人都說像是賴瑞隆。樊啓明說，有看了影片花絮，劇中反映出現實教育會遇到的情況，就像恐龍家長會持續傳LINE給老師，由於自己家也有小朋友，所以他也可以體諒有部分教師在下課後，就不回家長訊息的情況。
樊啓明接著提到，這就像在和大家討論「廢死」議題時，若是客觀法律和法治，都無法懲治加害人時，多數人就會站在被害人立場，進而會產生一些「出一口氣」的想法。
至於賴瑞隆將網友相關訊息封鎖一事，樊啓明直言「這是不對的」，畢竟大家已經把霸凌這件事，與賴瑞隆做了一個連結，這個印象已經被建立了，即便過了一段時間，但看到這部劇的內容，大家還是會聯想到賴瑞隆，所以霸凌等於是賴瑞隆的一個標籤，已經被貼上去了。
樊啓明更提出質疑，認為現在有不少人把《鐵拳教育》的相關訊息貼到賴瑞隆的臉書留言區，想要藉機看熱鬧或嘲諷，「你把他封鎖，那不是在加強大家對這件事情的印象嗎？因為你一封鎖，這件事情媒體會報導，你沒辦法撕下這個標籤啊？」
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