網友提議中正紀念堂改「這名字」 喊話：轉型正義最後一哩路

國民黨強人黨國威權統治者蔣介石掌控台灣25年，於1975年4月5日離世後，事後，黨國還為其豎立中正紀念堂，形塑對蔣介石死後的個人崇拜。隨著台灣民主化的發展，中正紀念堂被認定是威權遺緒，使得其名稱改名、內部轉型與否也引起外界關注，其中，公共政策網路平台今（3）日就有民眾提議，將「中正紀念堂」改名爲「反共紀念堂」，目前該案通過檢核，還在附議階段。

中正紀念堂存廢、改名、內容呈現為台灣轉型正義重要的議題；其中，有一名提議者署名「阿杜」，今日在「公共政策網路平台」提議將「中正紀念堂」改名爲「反共紀念堂」。

提議內容表示，轉型正義的最後一哩路，是正義價值的宣示與過往威權遺緒的意義重新詮釋。基於上述要旨，題案建議：一，保留中正紀念堂中蔣中正銅像，公民可任意進出該堂、二，把銅像四周的白牆改設置成連儂牆，公民可任意在牆上書寫意見、三，將「中正紀念堂」改名為「反共紀念堂」。

同時，提議也說，有關利益與影響則為：一，讓過去、現在，與未來的公民們正視我國過往威權歷史、二，透過過往威權遺緒的意義重新詮釋，彰顯我國正視歷史、與國際民主國家共享民主價值之宣示。

