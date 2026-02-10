網友提賈永婕以前po文「很假掰」 本尊親自回應被讚爆
台北101董事長、女星賈永婕昨（9）日po文，提到自己沒有公關團隊的原因，「挖係自由的！寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。」下方有網友留言，「從以前你在演藝圈，不喜歡你，覺得你很假掰，但現在真的很欣賞妳，真的有一顆愛台灣的心」。賈永婕本尊今（10）日親自回應，「年輕時候有偶包現在年紀大了就放飛自我」。
近日有劇組以「林宅血案」事件為劇本題材，並完成電影《世紀血案》的拍攝，日前劇組在殺青記者會宣傳後，被人發現有諸多疑點，後來甚至有人查出劇組，根本未獲受害者林義雄及其家屬授權，事件曝光引發熱議。
賈永婕日前也於臉書po文，「我真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」此番言論曝光後，有許多人糾正賈永婕，應該是指「當年的當權者」。她後來再度po文，強調自己講的其實就是當權者。「當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」
賈永婕昨天再度po文，坦言自己沒有公關團隊的原因，「挖係自由的！寧可真實，也不要完美，也不要被包裝。」她更認為自己的心情，內心的聲音不是公關稿寫得出來的。「自由無價。自由萬歲」。
事後，有網友在下方留言，「從以前你在演藝圈，不喜歡你，覺得你很假掰，但現在真的很欣賞妳，真的有一顆愛台灣的心，很真誠為台灣這塊土地，謝謝你為台灣這塊土地做的事」。沒想到賈永婕親自留言回應，「年輕時候有偶包現在年紀大了就放飛自我。」此番言論獲得了上百位網友按讚。
