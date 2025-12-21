網友揚言台中新光三越「目標50人」 玖壹壹春風不捨發聲

台中百貨遭恐嚇目標50人，春風不捨發聲了。（資料圖／台中市都發局提供、陳俊吉攝）

台北市19日晚間發生捷運商圈攻擊事件，導致3死11傷，嫌犯最後也墜樓身亡，震驚各界。然而，正當眾人為受害者哀悼，竟有網友發文恐嚇：「下一個地點台中新光三越，目標50人」，引來本土天團「玖壹壹」成員春風（洪瑜鴻）不捨發聲。

春風20日坦言，與身邊朋友聊起這件攻擊事件，「發生這種事看了真的很不捨，也覺得社會到底怎麼了」，並表示自己認識的台中親友，「據我所知你們多多少少，都有經歷過面對這種神經人的經驗，如果萬一有一天不幸遇到，只剩你們有那種勇氣面對他，我也相信你們一定非常願意，為社會上盡一份心力，保護大家」，更提醒大家「一定要出門平安嘿」。

據了解，有網友20日上午在社群發文，揚言前往台中新光三越行兇，還聲稱北捷嫌犯為自己的兄弟，「下一個地點台中新光三越，目標50個人，敬請期待」。而春風發聲後又補充，「是我朋友他們很多人有奪刀經驗，沒別的意思」，相信朋友遇到類似事件時，會第一時間跳出來保護大家，希望大家不要誤會他的本意。

至於恐嚇貼文的後續，台中警方獲報後已調閱網路協定位址，確認來源為境外IP（柬埔寨），並立即通報相關單位、與百貨公司取得聯繫，同步派遣警力進駐百貨館內外，加強周邊巡守、警戒與人流控管。最後提醒民眾，切勿在網路散布危害公眾安全的恐嚇訊息，涉及刑法第151條「恐嚇公眾罪」，最重可處2年以下有期徒刑。

春風回應台中遭恐嚇事件。（圖／IG@911_eo）

