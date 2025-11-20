網友揚言在20所學校放炸彈 台大、建中都在列！北市刑大鎖定IP追查

網友恐嚇在全台多所高中、大學放置炸彈。 圖：翻攝自台北與建中臉書

[Newtalk新聞] 台北市1名男網友昨日下午在社群平台群組發文，揚言要在台北市建國中學、成功高中、台灣大學、政治大學等十多所高中與大學放炸彈。鐵路警察局網路巡邏時發現該項情資，台北市刑警大隊目前已經著手追查，已經鎖定相關IP，正全力追緝幕後的恐嚇犯。

根據貼文者留言，聲稱要將所有舔共爛狗捅光光，揚言把炸彈放在雙北十餘間高中以及全台多所大學，還在串文中表示要殺光舔共白藍狗學生，並點名白狼張安樂會被自己捅死，國民黨主席鄭麗文住家也會放置炸彈等。

廣告 廣告

鐵路警察局網路巡邏時發現該項情資，隨即經由單一窗口轉至台北市刑大，台北市刑警大隊立即向社群網路公司以緊急事由調取資料，試圖釐清發文者的身分。前已經鎖定相關IP，正全力追緝幕後的恐嚇犯。

台北市刑大亦同步通報警政署，再由雲端治安管制系統通報國教署，藉以提醒被點名的學校加強戒備，目前各學校接獲通知後，除通報師生留意環境及可疑人士，轄區警方也將加強學校周邊巡邏。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

東北季風發威氣溫驟降！彰化48小時93人不適送急診 5長者心跳驟停

高雄百噸「垃圾山」犯罪集團抓到了！橋頭地檢聲押主嫌獲准