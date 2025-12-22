網友揚言「捷運放炸彈引爆」 警方：IP來自柬埔寨

張文犯下震驚社會的隨機攻擊案後，網路上出現多則模仿恐嚇訊息，一名網友在Threads揚言，今（22）天下午1點30分將在捷運系統引爆炸彈，警方高度戒備，並已查出該帳號IP來自柬埔寨。

台北市刑大大隊長盧俊宏說明，這個恐嚇訊息是昨晚一名不詳民眾在Threads上的留言，經過緊急調閱，發現是一個冒名IP，註冊時的位置落在尼泊爾，昨天大量發送揚言炸北捷時，IP變成在柬埔寨。

目前全台的共構車站全面戒備，捷運和台鐵警力也投入加強全面巡邏。盧俊宏呼籲，不要在網路上散發恐嚇暴力言論，警方將嚴加追查之外，也全力在北市交通樞紐站點、路跑賽事、演唱會、跨年廣會增加警力部署維護台北市民的安全。

※犯罪行為，請勿模仿

