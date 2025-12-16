網友搶不到金唱片門票大哭一場 媽媽默默掏出華航高級會員卡救援

記者/鄭欣宜報導

韓國年度音樂盛事「金唱片頒獎典禮」預計於明年1月10日登場，消息一出即引發全球粉絲高度關注。門票開放搶購後，更是掀起一波激烈的「手速與人品之戰」，不少網友在社群平台上分享搶票失敗的經驗，簡直就是比考試還緊張。其中，一名網友的親身經歷，近日在Threads上引發大量討論，被形容為「從追星地獄到希望之光的真實紀錄」。

韓國演藝盛事即將來台登場，粉絲們都很期待K-POP精彩表演。此為示意圖。圖/123RF圖庫

該名網友表示，自己為了一睹金唱片頒獎典禮現場盛況，多次守在電腦與手機前準備搶票，卻屢屢敗北。面對一再顯示「售罄」的螢幕畫面，情緒終於潰堤，甚至難過到直接躲在房間裡大哭，自嘲「不是不努力，是世界太殘酷」。

媽媽竟是追星貴人

巧合的是，就在情緒最低落的時刻，網友的母親前一日剛結束出差返家。該名網友忍不住向母親哭訴自己搶票失敗的經過，原本只是想抒發情緒，卻意外迎來戲劇性轉折。母親聽完後淡定表示，自己擁有華航翡翠卡的會員資格，並提到只要是華航晶鑽、翡翠會員，在指定期間內於華航網站或APP購票並完成登錄，就有機會獲得限量金唱片頒獎典禮的「華航購票序號」，每組序號限購5980元的門票2張，售完為止。

這段話瞬間點燃網友的希望，情緒從谷底急速回升，直呼「人生突然又有意義了」。該名網友隨即著手了解相關登記機制，並將整段從搶票大哭到媽媽出手救援的過程，完整分享至Threads，引來大量網友按讚與留言。

貼文曝光後，迅速在網路上掀起共鳴潮。許多同樣搶票失利的網友紛紛現身留言區，分享自身「連續摃龜」的血淚史，在眾多留言中，華航翡翠卡成為討論焦點，不少網友直呼「華航高卡有夠好用」、「會員福利又增加ㄌ 愛花花」、「華航真的越來越讚！會員福利嘎嘎好！」

貼文曝光後，迅速在網路上掀起共鳴潮。在眾多留言中，華航翡翠卡成為討論焦點。圖/鄭欣宜翻攝、後製

這起事件不僅讓「華航翡翠卡」意外成為追星話題關鍵字，也再度反映出演唱會與大型頒獎典禮門票市場的高度競爭現況。對許多粉絲而言，追星早已不只是熱情，更是一場結合資訊戰、手速戰與運氣的綜合考驗。

從搶票失敗痛哭，到因母親的會員資格重新燃起希望，這名網友的經歷被不少人笑稱「年度最寫實追星故事」。也有網友感嘆，在追星的世界裡，除了努力與熱愛，有時「家庭資源」的存在，確實能在關鍵時刻帶來意想不到的助攻。