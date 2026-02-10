網友敲碗成功！白冰冰加入女團 過年變TW ICE「扭臀出招」震撼全場

四季線上／陳軒泓 報導

白冰冰今年帶來網友敲碗「TW ICE 台灣冰」化身周子瑜表演，帶領子弟兵 Give ME Five 少女隊成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛合體演出，與陽帆、浩角翔起組成的「偶像男團」來一場唱跳對決。白冰冰笑說：「沒買到TWICE演唱會的票沒關係，除夕夜可以看我『TW ICE 台灣冰』的表演」，不過她也表示跳完還是有點不好意思，因為身高比較矮的關係，覺得扭動的動作沒有很標準，但還是盡全力地扭屁股，希望除夕夜逗大家開心。

2026《民視第一發發發》白冰冰和 Give me five 少女隊帶來華麗表演

白冰冰表示帶著 Give ME Five 三年多來，團員的進步是有目共睹的，到現在還有人已經成年，她也笑曝，平常都是自己在旁邊督促他們跳舞要扭大力一點，結果這次下場表演 TWICE 的舞蹈，變成自己要改進，白冰冰尷尬說：「要我屁股旋轉扭，真的有點不好意思啦，很怕身高不夠怕變成海豚！我還請教她們這些小女孩要怎麼扭。」

白冰冰變 TW ICE，自嘲扭屁股怕變海豚

Give ME Five 隊長張家瑜則對冰冰姐表示讚賞，「其實冰姐音感很好又好學，舞蹈學習得很快」，而其他成員也觀察到白冰冰私下會偷偷練舞，真的很努力，白冰冰對此則幽默回應：「這些小女孩不敢說我不好，怕回去被我打」，而她也強調身為長輩，就是多接受新事物，並和孩子們多多相處。

白冰冰合體 Give me five 唱跳演出

此外，白冰冰也穿上日本豪華和服演唱〈勇敢就是你名字〉以及原住民服裝演唱〈台灣我的故鄉〉，子弟兵明亮演唱創作曲〈台灣的目睭〉展現詞曲才華，滿滿的舞蹈與歌唱媲美演唱會等級，要在除夕夜讓觀眾看得過癮。

明亮帶來創作歌曲，美聲演唱〈台灣的目睭〉

