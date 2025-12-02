網友查教召見「納編戰時動員」 後備指揮部：優先召集

國軍系統自昨（1）日起開放查詢教召資訊。有網友發現自己的結果與其他人不同，系統上雖顯示「明年無須教召」，但下方卻標註「納編戰時動員召集對象」。後備指揮部表示，若啟動「戰時動員召集」，這類人員可能會列在首波召集名單中。

後備指揮部表示，若啟動「戰時動員召集」，這類人員可能會列在首波召集名單中。（示意圖／中天新聞）

一名網友在PTT發文詢問：「我看到大家都是顯示查無資料，我的後面卻寫『納編戰時動員召集對象』，有人知道這是什麼意思嗎？」貼文曝光後，引來大批網友留言，「感謝你保衛國家」、「笑死，開戰第一排」、「先寫好遺書吧」。也有網友認真表示「教召長官有說，納編不一定會被教召，如果教召缺額，你就是優先抓走的對象」。原PO本以為是瀏覽器問題，但換了三個瀏覽器結果都一樣，只能無奈表示「小丑要換我了」。

根據《中時新聞網》報導表示，後備指揮部人員解釋，「納編戰時動員召集對象」意指明年無需參加例行教召，但若啟動戰時動員，這些人可能會被列在首波召集名單中。系統顯示查無資料的人，則是順位較後面，系統不會特別標示。

根據後備指揮部官網資料顯示，「動員召集令正本平時由各警察分局存管，於戰時或非常事變時，總統頒布「動員令」生效，由勤區警員送達應召員收執，持往動員部隊報到。另於年度直前對納編動員計畫要員，郵遞「動員召集預告書」，預告納編動員符號、部隊番號及報到地點，運用大眾傳播媒體下達動員令後，應召員可前往部隊報到，加速動員編成速度。」

