網友求史蒂諾斯「救命」！藥師重申：正視用藥安全

日前有民眾在社群發文徵求藥物，「江湖救急」 上網求史蒂諾斯，指出管制藥物濫用現象，有民眾自費吃到嚴重夢遊，還有婦產科診所一口氣開出三個月用量。中華民國基層藥師協會重申衛福部應正視民眾用藥安全，管制藥品應嚴格管理，並限由精神科醫師開立。不過婦產科醫學會認為，恐造成民眾就醫不便。

日前有網友發文稱自己需要2顆史蒂諾斯，希望網友「救命」，由於史蒂諾斯（Stilnox）屬第四級管制藥品，也是第四級毒品，僅供醫藥及科學用途，為醫師處方用藥。衛福部食藥署表示，該行為涉及《毒品危害防制條例》亦可能觸犯《藥事法》無照藥商相關罰則。

有藥師表示，史蒂諾斯屬於苯二氮平類（BZD）超短效藥物，常被使用，但可能有短期記憶喪失、夢遊等副作用。曾有睡眠障礙患者因過度依賴藥物，出現嚴重副作用，睡著時拿著刀片劃傷自己的臉，也有人大白天夢遊，跑到百貨公司刷了3、4萬元，醒來才發現家裡大包小包。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，現行開立管制藥品不限精神科，例如內科、家醫科、婦產科甚至骨科都有，民眾只要表達有睡眠困擾，刷一下健保卡就能取得，與管制太過寬鬆有關。

沈采穎舉例，曾有婦產科診所一次開立3個月藥量自費單給病患，她當下並未給藥，她強調，該病患並非孕婦，但並不代表事件不存在，更不代表問題僅為網路傳言。

中華民國基層藥師協會並指出，2025年9月，檢調即偵破並起訴一起診所負責人長期開立不實史蒂諾斯自費處方箋，並販售牟利逾200萬元的重大案件。患者以「自費方式」要求醫師一次取得長期處方，顯示制度管理上的漏洞，呼籲政府嚴管管制用藥。

沈采穎表示，該藥品為第四級管制藥品及第四級毒品，患者以「自費方式」要求醫師一次取得長期處方，本身即顯示制度管理上的漏洞；第二，非精神專科醫師卻一次開立長達三個月的管制藥品處方，在臨床與用藥安全上皆值得高度警惕。呼籲衛福部正視。

婦產科醫學會表示，臨床上確有可能需要開立有副作用的長期處方給孕婦用，例如孕婦經精神科醫師評估後，或其他疾病用藥經專科醫師評估過亦同，符合目前全民健保藥物給付項目規定「非精神科或神經科專科醫師處方時：每日用量原則上不超過1顆。連續治療不宜超過 6 個」。

婦產科醫學會表示，史蒂諾斯(Stilnox)若非由精神科醫師開立，多數醫療院所皆已設有更嚴格的醫院內部控管機制，例如馬偕醫院每次限開兩顆、台大醫院限開一周等。

另有婦產科資深醫師表示，基於專業判斷，對於經評估確有需要之患者，如更年期造成之睡眠障礙，若一概限制僅能由精神科醫師開立安眠藥物。恐強迫患者得另外掛精神科門診，造成就醫的不便，甚至引發民怨，現行藥品相關規範若要更改，仍有全面審慎衡量之必要。

