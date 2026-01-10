網友求阿信帥照釣出本尊超驚喜 周渝民怕重演「抱緊處理」

五月天阿信在Threads分享自己跌落舞台的截圖，讓粉絲笑到瘋掉。（左翻攝阿信Threads，右翻攝阿信臉書）

自己糗事自己虧，近日有網友在社群發文「能蓋一個阿信樓嗎？想當桌布」，號召分享五月天阿信的帥照，沒想到被本尊海巡到，還親自貼出一張照片回應，卻是他上月22日在上海演唱會跌落舞台的瞬間畫面，讓網友全體傻眼又笑翻。

照片曝光後立刻引發熱烈討論，留言區一片哀號「信哥不要這樣」，卻又忍不住狂按讚，目前已有超過3.5萬人按讚，幾乎是原貼文的十倍。阿信用自嘲方式加入話題，也讓粉絲直呼官方親自下場玩梗最致命，不少人嘴上嫌棄，手卻很誠實地把照片設成手機桌布。

網友徵求阿信帥照想設為手機桌布，沒想到本尊現身留言。（截圖阿信Threads）

其實阿信在上月22日意外發生後，第一時間就向大家報平安，之後在五月天演唱會上也多次提到自己2025年印象最深刻的事就是「掉進一個洞」，甚至和團員鬥嘴時還笑說「我就算撞到腦袋也比你厲害」。因此這次在網友貼文下自爆黑歷史，反而讓粉絲心情喜悅大於驚嚇，紛紛表示看到照片本來想罵人，發現是本人只剩下爆笑。

阿信這幾天在成都場與F3開唱，周渝民怕他太靠近舞台直接「抱緊處理」。（網路圖片）

結束在臺中洲際棒球場舉辦的六場五月天#5525+1《回到那一天》演唱會新年快樂版後，阿信隨即飛往成都，與F3言承旭、周渝民、吳建豪續跑「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，連續舉辦四場。舞台上互動依舊火花滿滿，周渝民還因擔心阿信唱得太忘我、越站越靠近舞台邊，直接伸手抱住他不讓再往前，阿信卻調皮作勢繼續往前靠，讓全場笑聲不斷。

阿信講到自己與F3合體也許不是粉絲心中完美組合，聽到台下說「是」連忙要大家低調。（翻攝小紅書）

「F✦FOREVER恆星之城」原本是F4合體後的巡演計畫，朱孝天未參與並曾透過影片與群組發表意見，事後也已道歉。成都場Talking時，阿信提到「我知道這不是有些朋友心中最完整的陣容」，台下立刻傳來此起彼落的「是」，他笑著打斷粉絲說：「說『是』的小聲一點…別惹是非。」一句話既幽默又點到為止，也讓人感覺他不希望再掀起波瀾。

