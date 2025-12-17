網友沒搞清楚爆粗口嗆「去當兵」 香蕉曝「收私訊道歉」：不追究、不再回覆

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

藝人香蕉日前遭網友爆粗口開嗆「去當兵」，疑似遭誤認為涉閃兵案的陳大天，當時他也貼照自清有服役，冷回對方「已截圖」。昨(16)日再更新此事，透露該網友已私訊道歉，自己則選擇不追究、不再回覆。

香蕉上個月透露，遭一名網友留言嗆「去當兵啦、X逃什麼兵啦、沒用的東西是不配在螢光幕前的好嗎」，他則回應「當兵過了，模範海巡。你知道你沒搞清楚來這裡亂罵？我截圖了...若有後續賠償，我會捐去需要的單位」。

他也表示，當過兵了，而且每一天都很難忘，當時沒有名氣，模範海巡是靠表現與合群利他，很多人不查證一直混淆視聽，開口就覺得自己視角對來痛罵。他常常不想理會，但這種風氣的確會影響到更多人。自己每天都很樂觀，但不是每個人都這樣。當時陳大天還留言回覆「他應該是要指教我的，很抱歉造成你困擾」，香蕉則說「指教帶一堆髒話來噴，確實不妥啊…」。

昨日香蕉透露，爆粗口來亂攻擊的網友道歉了，謝謝朋友們都理性看待，並希望瞭解後續，他選擇不追究、不再回覆。不是默許言語霸凌，是不想放心上，對於期待要幫助到弱勢、需要的單位，這種好事自己來，行動自己去。不為了造口業的人在乎對方的想法和後續，好事記心頭，壞事斷捨離，就回覆到這，只希望不要再有這種攻擊性言論去亂傷人，不是每個人都愛轉念的，撕裂互嘴只會兩敗俱傷。

香蕉也回憶，原本爭取去藝工隊，無奈沒缺額，再來要去軍樂隊，但會Beatbox不算樂器被打槍，後來當海巡是陸軍大抽到的單位，不是替代役，當時是司法警察。坦言是充實的一年，當兵時就服務獨居老人與孩童，種下廣結善緣的種子，難得的回憶與經驗，敦親睦鄰，還沒進演藝圈就在實踐了。

