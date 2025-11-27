網友熱議養生茶「趙露思蘋果水」！揮別手腳冰冷、喝出好氣色

【文／Beauty美人圈．Letisha】



Threads爆紅的「趙露思蘋果水」你喝了嗎？趙露思以《許我耀眼》再度回到大眾視野，「許妍」美貌與實力兼具，讓不少人爭相學習，趙露思日前也完成生日會演出，在在都在跟粉粉絲說：我回來了！不僅如此，趙露思一向相當「活網」，時常更新近況、開直播，幾乎有問必答，讓粉絲實在無法不愛趙露思！

「趙露思蘋果水」由來

近期趙露思被問到如何養出素顏好氣色？她分享生病時，奶奶常用蘋果加上枸杞、紅棗一起煮水給她喝，喝了之後氣色明顯變好，也讓這款「蘋果水」爆紅，粉絲們紛紛跟著喝，以下整理出完整蘋果水食譜與功效，一起養出健康身體、紅潤氣色！

她分享生病時，奶奶常用蘋果加上枸杞、紅棗一起煮水給她喝 圖片來源：小紅書@趙露思

趙露思蘋果水：素顏好氣色

功效：調理氣血、提亮膚色，適合常熬夜、氣色暗沉、手腳冰冷的族群。

材料：帶皮蘋果1顆、黃耆3片、去籽紅棗3至4顆、枸杞一小把、麥冬少許。

做法：蘋果帶皮切片與所有材料一起放入鍋中，並加入600毫升清水，以小火煮約10分鐘即可。或將所有材料放入杯中，以熱水沖泡10～15分鐘即可飲用。

以下整理出完整蘋果水食譜與功效 圖片來源：小紅書@趙露思

