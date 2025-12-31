網友熱議「大統一」惹議？台灣家樂福確定更名 新招牌預計這時間掛上

生活中心／綜合報導

統一集團（1216）正式宣布台灣家樂福將啟動更名作業，消息一出引發網友熱烈討論與創意命名，從「大統一」到諧音梗「有恩愛」皆成話題。董事長羅智先坦言原名已是頂級水準，新名選擇極具挑戰。目前內部已擬定候選名單，預計2026年元旦後展開票選，並計畫於年中正式更換全台門市招牌。

統一集團近期證實台灣家樂福將進行品牌重塑，引發社群網路對於新名稱的高度關注。眾多網友紛紛獻策，有人提議結合企業名稱改為「大統一」，但隨即引發正反兩極評價，部分消費者擔憂此名稱政治意涵過重或過於霸氣，甚至揚言若改此名將降低消費意願。同時，也有民眾發揮創意，以原有字詞重組出「大家樂」、「全家福」、「百家樂」等親民名稱，甚至有網友語帶雙關地建議改為「統聯」或「統一全聯」，充滿較勁意味。

除了圍繞現有品牌發想，作為統一超商的忠實客群則幽默建議，不妨參照科技產品命名邏輯，改稱「7-11 Pro Max」、「大7」或「大Open」。另有理性的網友分析，鑑於統一集團旗下已有夢時代（Dream Mall）與Dream Plaza，家樂福若改名為「夢市場（Dream Market）」將更具集團識別度。此外，網路論壇上也出現不少KUSO諧音梗，例如將統一英文縮寫Uni延伸為「有恩愛」，或將Unimall戲稱為「油你摸」，甚至連iSharing都被創意改寫為「愛雪鈴」，在嚴肅的商業更名議題中增添不少趣味。

針對更名一事，統一集團董事長羅智先表示，憑良心而言，「家樂福」3個字在品牌命名上已屬「天花板」等級，要找到比它更響亮且具代表性的名字實屬不易。他進一步指出，社會大眾非常聰明，許多優秀的名稱早已被註冊登記，經過法務與行銷團隊的整理與篩選，最終能實際使用的選擇並不多。

面對各界關注，羅智先透露內部目前已初步選定數個候選名稱。依照規劃，2026年元旦假期結束後，將啟動相關人員的內部票選活動以做出最終決定。預計在2026年年中，全台家樂福量販店與超市將陸續換上全新招牌，正式以新面貌服務消費者。

