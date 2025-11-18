網友熱議「黃國昌這動作」 羅浚晅揭高度壓力徵兆？

論壇中心/綜合報導

民眾黨主席黃國昌遭北檢列為涉貪他字案被告，今（18）日在回應週刊爆料記者會上，眼尖的網友發現黃國昌回應記者時肩膀抖動，肢體語言引發熱議。 台灣醫事法律學會執行長羅浚晅以醫學的角度解釋，有可能是生病、或是藥物，也可能是外在壓力，為什麼會有這些壓力，恐怕是因為黃國昌過去的行為招致的。

羅浚晅在《台灣向前行》節目中強調，不是針對黃國昌個人，純粹就醫學專業來判斷，他今天跟過去不一樣，他一開始的時候，嘴巴就開開的，可是更早以前沒有開開的，如果以前開開的，怎麼可能會走到今天這個境地，在太陽花時代有開開的嗎？沒有，他改變了，在臨床上會有這些變化，第一個譬如說年紀大、腦部退化，像帕金森、阿茲海默，可是他不是，另外一種情況可能是藥物，還有一種情況是因為過度的壓力，所以會造成一些很奇怪的表現。

記者會的另一個插曲，黃國昌一段狂喬麥克風的畫面、高喊很軟很軟，也意外引起討論。羅浚晅分析，在高度壓力下，對外在的感覺會比較沒有像過去那麼靈敏，好像愣在那個地方，或他覺得有些東西是不真實感，明明東西就沒有很軟，就一直講說很軟很軟。羅浚晅直指，不管原本有什麼因素，加上壓力因素就會更惡化。

羅浚晅也認為，關鍵是為什麼會有這些壓力，就是因為過去的行為所招致的，黃國昌跟柯文哲有一個特色，貪污治罪條例的一個前提，你要有權力，而且這些權力何其珍貴， 結果你把它轉換成什麼，轉換成人生的壓力，請問這不是自找的，這是什麼？

原文出處：向前行(影)／黃國昌記者會「網熱議肢體語言」 羅浚晅分析：高度壓力徵兆？

