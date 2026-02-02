網友爆料何衛東已「自殺身亡」! 傳軍方高層曾計畫逼習辭軍委主席

在中央軍委副主席張又俠(左)落馬後，近期又傳出消息稱，先前遭到撤銷黨籍、軍籍的前中央軍委副主席何衛苳(右)疑似在被留置期間自殺身亡，相關話題也引發網友熱烈討論。 圖：翻攝自 @xzzzjpl X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國政府持續針對解放軍高層進行清洗，多位中央軍委成員先後落馬，解放軍高級官員的人事變革也成為海內外民眾的關注焦點。近期有消息稱，前中央軍委副主席何衛東疑似已於留置設施中自殺身亡，相關話題立即引發網友激烈討論。與此同時，中南海當局與軍方間可能存在的對立情緒與政治鬥爭，也吸引了大批網友的關注。

X 推主「中日政經評論」指出，經多方資訊核實，前中國中央政治局委員、軍委副主席何衛東疑似已於日前自殺身亡，呼籲「前事勿論，逝者安息」。針對何衛東可能已經自殺的消息，X 推主「蔡慎坤」則提出反對的看法，強調自己過去曾多次進行澄清，認為在沒有官方通報的情況下，「任何官員死亡的消息，都只能是『聽床師』的說法。然而，上述言論卻遭「中日政經評論」直接反駁 :「你說的時候，他還沒自殺呢」。

「中日政經評論」表示，雖然外界普遍認為遭到中紀委留置的官員被關押在設備完善、 24 小時持續監視的設施之中，不太可能有「自殺」的機會，「但像何衛東這種最高級別的涉案官員，很可能沒有被關押在紀委的留置設施中，針對何衛東的監視、看護可能也沒有想像中嚴密」。「中日政經評論」強調，中國是一個典型的金字塔結構，「不應該用下層的框框，去設想高層看到的風景」。

與此同時，X 推主「京圈兒政經評論」也爆料稱，早在 2025 年 5 月時，另一位遭到調查的解放軍高級官員、上將何宏軍就已經在被留置的過程中自縊身亡，認為何衛東在被關押期間自殺身亡的消息存在較高的可信度。

然而，X 推主「謝萬軍」卻對何衛東自殺的消息表示質疑，認為何衛東可能早在 2025 年 3 月時，就已經死在北京 301 醫院內。「謝萬軍」指出，何衛東與前中央軍委政治工作部主任苗華自 2024 年下半年起，在國家主席習近平的指使下組織政變行動，試圖從中央軍委副主席張又俠手中「奪回軍權」，但卻因政變行動失敗而遭到逮捕。

中國政府於 2015 年高調成立火箭軍部隊，但 4 任司令員卻在近年針對解放軍高層的清洗行動中先後落馬，連外圍的專家、供應商也遭受牽連。有網友諷刺地認為，火箭軍可能已經在一系列的清洗行動中「全軍覆沒」。 圖：翻攝自 @duwen2023 X 帳號

「謝萬軍」稱，針對該次政變行動，習近平自始至終都堅持否認與自己無關，但相關事件卻導致中南海與解放軍高層間的緊張局勢進一步升溫。隨後，在四中全會舉辦期間，軍方代表要求習近平主動處理包含何衛東、苗華在內的 9 名上將，雙方最終達成協議，讓習近平繼續擔任名義上的中央軍委主席，並將張升民升為軍委副主席，處理了 9 名可能涉及政變行動的將軍。但以上消息均未獲得證實。

X 推主「德潤傳媒」也爆料表示，在張又俠、劉振立等解放軍高層官員遭調查落馬後，中南海與解放軍的矛盾情緒又再次升溫，甚至有軍方高層放話稱，將採取行動逼迫習近平請辭中央軍委主席的職務，並針對中央辦公廳主任蔡奇、公安部長王小洪等人實施清算。由於中國普遍隱瞞政治消息，許多內容真假難辨，許多網友也對該爆料的真實性抱持著懷疑的態度。

