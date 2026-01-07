網友爆料宜蘭員警銬美女還性騷3小時！羅東分局否認：通知原PO到案說明

宜蘭羅東分局順安派出所駁斥網友爆料的性騷情事。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 有網友在社群爆料，宜蘭縣某派出所2名員警將一名無辜美女上銬在鋼管，還搔癢胸部、耳朵吹氣、撫摸大腿，騷擾行徑長達3個小時以上，引發網友熱議，羅東分局今日回應澄清，進行內部調查後確認並無此事，將通知發文者到案說明。

網友今日在Threads爆料，宜蘭縣冬山鄉的羅東分局順安派出所，有2名員警在順安國小校門口附近利用職權逮捕1名美女，上銬載往宜蘭冬山某休閒農業區的一間廢棄房屋。

該名網友更描述，「2名警察在美女胸部上搔癢、耳朵吹氣及吹口哨、摸屁股、摸大腿長達3小時以上，過幾天後有民眾檢舉到警政署，督察人員到順安派出所處理，依性騷擾防治法移送宜蘭地檢署法辦」。

廣告 廣告

羅東警分局澄清，警方獲悉上情便啟動內部調查，並無貼文指控情事，由於內容情節偏離現實，誣指羅東警分局外勤員警涉案且已被移送法辦，嚴重影響警察機關名譽形象，偵查隊介入調查，鎖定貼文者身分，將通知到案說明。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

男童遭罰跑操場100圈「下肢拉傷」！代課師竟辯稱「開玩笑」

台中女警嗆對盧秀燕開槍下場曝光！檢方：建請從重量刑