網友爆粗口嗆逃兵！ 香蕉截圖留證霸氣回覆：我當過兵了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
藝人香蕉（王俊傑）過去以節目《瘋神無雙》班底出身，加上因擅長Beatbox口技而打響知名度。近日，有網友在香蕉的社群平台底下留言爆粗口，痛批他逃兵。對此，香蕉霸氣回覆表示：「我當過兵了！」並截圖留下證據，指出若有後續賠償會再捐給需要的單位。昨（17）日，香蕉再度發文表示，爆粗口來亂攻擊的網友道歉了，「我選擇不追究、不再回覆。」
日前一名網友到香蕉的貼文底下爆粗口，不但砲轟他逃兵，甚至直指他「不配出現在螢光幕前」。事後該名網友隨即私訊香蕉表示是自己搞錯、誤會他了，並向他道歉。面對此番言論，香蕉昨日發文表示，爆粗口來亂攻擊的網友道歉了，他選擇不再回覆不是默許言語霸凌，而是不想放心上。
香蕉接著透露自己過去其實是原本爭取去藝工隊和軍樂隊，但不是沒缺額就是被打槍，「後來當海巡是陸軍大抽到的單位，不是替代役，當時是司法警察。」他也回憶起當年當兵的心境表示：「當兵時就服務獨居老人與孩童，種下廣結善緣的種子，難得的回憶與經驗，敦親睦鄰，還沒進演藝圈就在實踐了。」
不少網友也紛紛在留言區支持香蕉表示：「認識你的粉絲都知道香蕉你當過兵而且是模範海巡」、「說真的，任何人有沒有當過兵，也都不關他的事，他只需管好自己的嘴就好…」、「香蕉帥又善良」、「新訓時有幸聽到你的現場Beatbox，真的超厲害」。
