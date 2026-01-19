網友爆「有吳磊床照」喊價1萬：你欠我的拿什麼還？ 工作室68分鐘火速提告

1月18日晚間，微博帳號「白珊珊a」突然發文，開價以每張1萬元人民幣販售所謂「吳磊床照」，並在貼文中直接點名吳磊，寫下「你欠我的拿什麼還」，貼文一出立刻引發大量關注。對此，吳磊工作室在短時間內作出回應，吳磊本人也於隔天親自否認相關指控，並表示已交由律師處理。

事件發生於1月18日19:37，「白珊珊a」先以「他的床照1萬塊誰買」作為開頭發文製造話題，隨後點名吳磊，聲稱「到現在才賣出2萬塊錢」，並質問「你欠我的拿什麼還」。整段內容僅以文字指控，未附上任何照片、聊天紀錄或其他可佐證的資料。當晚20:45，吳磊工作室即發布聲明，從該帳號發文到工作室回應，前後相隔約68分鐘。聲明中強調相關內容毫無事實依據，已完成全平台證據保存，並將循法律途徑追究責任。

隔天1月19日中午，吳磊本人在社群平台發文回應，表示「不認識，已委託律師依法追責」，工作室同步補充說明，強調雙方素不相識、沒有任何交集，態度明確。

隨著事件擴散，「白珊珊a」的行為也引起不少質疑。她曾建立名為「魔嫂降世」的群組，對外宣稱將公開照片，但之後改口要求網友私下轉帳1萬元才能查看內容，最終直接解散群組，未提供任何承諾中的資料，遭質疑涉及詐騙行為。

有網友進一步整理該帳號過往紀錄，發現其疑似曾盜用網路圖片、假扮名媛，爆料手法也與常見的「開群收費、索款後刪文消失」模式相似。她在貼文中提到「2025年11月20日吳磊在澳門」的說法，也與當時吳磊在浙江拍戲的行程資料及IP位置不符，時間線出現明顯落差。

法律相關人士指出，在未能提出具體證據的情況下，公開點名並造成他人社會評價受損，可能涉及誹謗責任。目前，「白珊珊a」的微博帳號已因違反社群規範遭到封禁，吳磊方面的法律程序仍持續進行中。

