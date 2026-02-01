網友狂問橘子去哪 陳佩琪喊寫好長文「很精彩」：問律師可不可以PO

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城、政治獻金等案，他過去的貼身秘書「橘子」許芷瑜，被視為相關案情的關鍵人物。柯文哲妻子陳佩琪今天（1日）在臉書發文分享柯文哲，並抒發對京華城案的怨言；對於網友詢問「橘子」的動向，她透露，「其實寫好了好長的一篇」，但要問律師可不可以PO，並強調「很精采」。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪發文表示，寫了五個月的臉書，把搜索票上和2024年10月8日調查局回函北檢的調查文，舉凡是和他們夫妻有關的，幾乎都寫過一遍了，只剩下「木可公司」和「眾望基金會」還沒詳細寫，老實說是因沒親身經歷，也比較不懂。

陳佩琪指出，柯文哲先生回家5個月了，「最近很多人跟我說，阿北講話速度和腦子的流暢度，已經回復到他們原本以前認識的那個阿北了，聽了是很欣慰。」去年中秋節時，她和柯文哲到中正紀念堂的廣場賞月，不知是否因為廣場和那三坪大小的監獄反差太大，柯文哲一直吵著要回家，還說他不喜歡和人講話，不喜歡待在這麼寬闊的地方，「 現在他又可以面對烤肉架侃侃而談了，也是感到高興啦」。

網友詢問「橘子」下落，陳佩琪回應。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪說，台灣已經廢除警總了，但以民進黨這種沒證據就來搜索、抓人的手段， 和過去有警總時代有何不同？抓人取供，然後再押人逼供。現在執政黨還有一個利器，就是利用媒體和名嘴的在社群媒體上推波助瀾，再用偵查不公開恐嚇當事人閉嘴，好像只有名嘴和媒體能罵，我們澄清就是串證和違反偵查不公開，導致那段時間我們百口莫辯，只有束手就擒。

有網友留言詢問，「就問妳一句，為什麼不幫忙叫橘子回來證明妳家是清白無辜的呢？」陳佩琪回應，「你問過北檢和法院了，我們可以互相聯絡是嗎？你確定法律上沒問題？那你把聯絡方法給我。」還有網友留言，「寫這麼多廢話怎麼不寫橘子？她才是關鍵啊！」陳佩琪則說，「其實寫好了好長好長的一篇了啦，但先生和她不能聯絡，我和先生又是夫妻住在一起，我問律師可不可以PO，很精采囉。」

