網友狂推的台南頭皮護理專家 這間中西區夜間洗頭讓你超好睡

在找台南頭部 SPA 推薦？這間專業又細緻的放鬆空間值得一試（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

台南頭皮護理新據點：從「自己需要」開始的創業故事

長期睡不好、腦袋總停不下來？在台南，有一種放鬆方式專為晚睡與高壓工作者設計，讓身體與思緒得以真正重開機。位於中西區的頭家 TAOKEI SPA，是一間結合台南頭皮護理與深層放鬆體驗的特色空間。創辦人臧子喬笑著說，這間店的誕生其實非常單純：「因為我真的找不到一間，自己也會想回訪的洗頭店。」

過去從事美睫工作，臧子喬長時間低頭、用眼專注，經常肩頸僵硬、入睡困難。某天，她想找個地方洗頭順便放鬆，卻發現市面上多數店家不接純洗頭，或是營業時間過早，對服務業與晚下班族群極不友善。於是，她決定親手打造一個融合中西區洗頭推薦口碑與台南頭部SPA 放鬆理念的空間，讓「洗頭」不再只是清潔，而成為真正屬於自己的身心休息時光。

台南染燙後頭皮護理，從根本調理不適與敏感問題（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

專業頭皮角質護理與台南頭皮清潔療程 讓放鬆更深入

走進頭家 TAOKEI SPA，沒有華麗張揚的裝潢，而是柔和燈光、溫暖木質調與淡淡的精油香，營造出一種安靜、自然的放鬆感。這裡主打的台南頭皮清潔方案與頭皮角質護理，從頭皮檢測儀器分析毛囊狀況、油脂分布到敏感程度，再依據每位顧客的狀況調整產品與步驟，每個環節都講究專業與舒適體驗。

創辦人臧子喬觀察到，許多人對頭皮護理的印象還停留在染燙前的基礎處理，但其實頭皮健康不只關乎外觀，更與壓力、睡眠與整體氣色息息相關。「我們希望讓頭皮保養，像臉部保養一樣日常，甚至更值得被看見，」她這樣說。

除了清潔與保養，頭家也特別設計了助眠方案，結合精油SPA與放鬆手技，專為長期緊繃、思緒停不下來的顧客打造。不僅幫助舒緩頭部壓力、穩定神經，也成為許多人心中的台南頭療推薦之一。

台南中西區舒壓療癒空間，明亮的環境與溫柔細膩的服務讓人更放鬆（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

中西區夜間洗髮與頭療紓壓：下班後也能放鬆的SPA時光

不同於多數僅營業至傍晚的美容院，頭家 TAOKEI SPA將營業時間延長至深夜12點，成為許多晚班族與夜貓子的固定放鬆選擇。這裡不僅是中西區夜間洗髮的熱門去處，更是下班後可以安心放鬆、卸下一整天壓力的台南身心放鬆空間。

不少顧客在體驗後分享，結束回到家，久違地體會到「一覺到天亮」的感覺。也因此，頭家逐漸在台南建立起屬於自己的好口碑，尤其在中西區頭療紓壓需求者之間，更是受到高度推薦。

為了讓「放鬆」不只是療程，頭家每週還舉辦免費瑜珈課，邀請社區民眾與顧客一同參與，也開放毛孩同行（需推車或關籠），讓照顧自己成為自然又輕鬆的生活一部分。

多元支付方式如 LINE Pay、Apple Pay 與信用卡也全面支援，貼近現代人的節奏，讓每一次來訪的放鬆都毫無負擔。

台南去角質洗髮，專業手技溫和代謝頭皮老廢角質（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從台南中西區 SPA 延伸日常療癒 打造台南療癒行程規劃

臧子喬說，「頭家」這個名字不只是台語「老闆」的諧音，更代表一種讓「頭髮與身心都能回家」的溫度與理念。她希望這裡不只是一次性的美容消費，而是一處能陪伴顧客長期維持平衡、穩定身心的台南養生按摩推薦場所。

未來，頭家 TAOKEI SPA也將持續與不同品牌合作，推出與睡眠調理、天然保養、自我照護相關的聯名計畫，讓更多人能在日常中落實放鬆與自我關照，並將台南療癒行程規劃真正納入生活節奏。

如果你也正在尋找一個能洗去壓力、重新充電的地方，那麼這間位於台南中西區金華路、深夜仍靜靜點著溫柔燈光的台南中西區 SPA，頭家 TAOKEI SPA，或許正是你未曾預料、卻會一試成主顧的療癒基地。

頭家 TAOKEI SPA常見問答：服務項目、適用族群與預約資訊整理

Q1｜《頭家 TAOKEI SPA》的紓壓方案適合哪些人？初次體驗會不會不適應？

本店特別設計給頭皮出油、敏感、睡眠不佳、壓力大或久坐緊繃等族群，透過頭皮檢測儀器與個人化搭配進行調理。對於初次體驗者，會依需求調整手技與產品搭配，提供低壓力、漸進式的放鬆體驗，是許多在地人推薦的台南人氣頭療店家。

Q2｜頭皮清潔與一般洗頭有何不同？

與一般美容院洗頭不同，台南《頭家 TAOKEI SPA》頭皮清潔方案包含毛孔深層清潔、水脈衝洗淨、角質代謝與舒緩保濕，不僅外觀整潔，更能改善頭皮健康問題，特別適合長期染燙或有頭皮異味者。

Q3｜《頭家 TAOKEI SPA》夜營業到幾點？

店家營業至晚間 12 點（最後預約時間為 23:00），方便下班較晚或輪班者安排時間，是不少顧客固定的身心放鬆行程選擇。

Q4｜頭皮保養是否適合男性？是否為女性專屬？

本店服務不限性別。從青春期油性頭皮、到高壓職場男性的頭部緊繃，《頭家》的中西區頭療紓壓課程皆可對應調整。南科工程師、創業者等男性顧客亦為主要回訪族群之一。



《頭家 TAOKEI SPA》

地址：臺南市中西區金華路三段120號

連絡電話：0906-941-349

官方FB：https://rink.cc/7iq7q

官方IG：https://rink.cc/7r28h

Google地圖：https://rink.cc/tuvm3

官方LINE預約 : https://rink.cc/riryd（或LINE+好友搜尋：@zel5605a）

（最新資訊請以商家公告為準）