網友狂猜周子瑜登場高雄櫻花季 最終壓軸公布是她

高雄櫻花季最終名單公布，深受年輕人喜愛的李泳知將帶來精彩表演。（寬寬整合行銷提供）

2026 高雄櫻花音樂節最後一波演出名單近日正式揭曉，在壓軸人選遲遲未公布的情況下，網路上早已掀起一波「夢幻名單」猜測，不少網友點名TWICE 成員周子瑜、太妍等重量級卡司。最終名單公布後，由南韓饒舌歌手李泳知擔任壓軸演出，也隨即在社群平台引發兩極討論。

李泳知近年在韓國綜藝、音樂圈累積高人氣，被部分粉絲形容為「MZ世代文化代表人物」，她也曾於去年登上高雄櫻花季舞台，現場反應熱烈。今年再度受邀，並由主辦單位直接指定出演壓軸時段，顯示其在年輕族群中的影響力仍具市場號召力。

李泳知預告櫻花季炸裂舞台

對於再次來台演出，李泳知透過影片向粉絲打招呼，分享自己對高雄的好感，提到天氣、食物與觀眾的熱情都讓她留下深刻印象，也期待能在三月的高雄帶來更具能量的舞台表現。她並預告，將於2026 年 3 月 14 日站上櫻花季舞台，希望以更投入的演出回應歌迷支持。

從周子瑜、太妍到李泳知，高雄櫻花季卡司落差成焦點

不過，由於壓軸名單長時間保密，外界期待值持續累積，最終揭曉人選後，仍有部分網友直言「心理落差不小」，認為與先前流傳的猜測名單存在明顯級距。相關討論持續在社群平台延燒，也讓今年高雄櫻花季的卡司安排成為話題焦點之一。

廣告 廣告

高雄櫻花季將於3月14-15日舉辦。（寬寬整合行銷提供）

更多鏡週刊報導

「現象級女神」yunocy現身FF46 日本新銳團體桃羽Family首度海外參戰

ENHYPEN為Prada專門店開幕吸千粉圍觀 粉絲激動爆哭：再也無法這麼近距離見他們了

韓影帝河正宇火速否認7月結婚傳聞 認愛圈外女友