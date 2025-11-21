台中一名43歲的家庭主婦在社群媒體上遭遇詐騙恐嚇。這位女性透過Instagram認識新朋友並約定見面，卻遭對方突然要求購買3萬6000元的點數卡作為「誠意保證」，更威脅若不照做將查出她的住址並傷害其家人。女子因恐懼在超商崩潰大哭，所幸機警的店員立即報警，警方及時趕到現場，耐心安撫並確認這是一起典型的交友詐騙案件，成功阻止了財物損失。

網友甜言蜜語卻突暗轉惡鬼！主婦崩潰幸店員報警救援。

這名已婚女子在網路上認識了一位網友，對方先是以甜言蜜語取得她的信任，隨後開始要求她提供信用卡資料及信用額度查詢。當女子想與對方見面時，網友竟然聲稱需要先購買價值3萬6000元的禮物卡作為「誠意保證」。台中市四分局春社派出所所長麥建仁表示，當女子事後察覺情況不對勁時，該網友立即轉為恐嚇，揚言若不照辦將查出她的住址並對家人不利，導致她極度驚恐。

網友甜言蜜語卻突暗轉惡鬼！主婦崩潰幸店員報警救援。

警方接獲超商店員報案後迅速趕到現場，發現這位小姊姊正在座位上邊哭邊發抖。警察看到女子開啟的Instagram畫面，立即辨認出這是典型的交友詐騙手法。警方向女子解釋，這類詐騙集團常自稱是竹聯幫成員，有些甚至會傳送血腥照片，威脅要讓受害者「斷手」。

台中主婦交友遇詐 超商內崩潰大哭。

面對女子的擔憂，警方安慰她不必害怕，強調這些都只是詐騙集團常用的恐嚇話術。警方告訴她，只要沒有進行任何金錢交易，就不會有實際損失，對方也不會繼續騷擾。這起事件提醒大家在網路交友時要特別謹慎，尤其是當對方開始要求金錢或個人資料時，很可能是詐騙的徵兆。

網友甜言蜜語卻突暗轉惡鬼！主婦崩潰幸店員報警救援。

這類詐騙案件的手法相當固定，警方呼籲民眾提高警覺，遇到類似情況時應立即報警求助，不要因為恐懼而做出錯誤決定。幸好這次在超商店員和警方的合作下，成功阻止了一起詐騙案件的發生。

