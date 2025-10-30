網友留言恐嚇被判拘役40天 凌濤：不得逾越言論自由界線

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

國民黨桃園市議員凌濤日前遭一名官姓網友留言恐嚇「殺了你」，於是憤而提告，今(30)日判決出爐，法院認定男子言論恐嚇意圖明確，依恐嚇判處拘役40天。對此，凌濤也回應，表示九合一大選即將到來，要提醒激進人士及綠營側翼不得逾越「言論自由」界線，否則法律團隊絕對會究責到底。

官男因不滿凌濤上節目談論「武統台灣」的相關議題，於是衝到凌濤臉書留言恐嚇「言論自由沒有底線嗎？殺了你一定成真也必然成真！跟武統一樣」等字句，甚至辱罵三字經，因此遭凌濤提告。台中地院審理時，官男主張是不滿凌濤在節目的言論，因此以問句來反問，否認恐嚇，認為應受言論自由保障，並且事後有刪除貼文跟道歉，但法官認為，其言論恐嚇意圖明確，依恐嚇判處拘役40天。

對此，凌濤也表示，自己一向認為公眾發表言論必須兼顧資料的正確性、邏輯、理性，代表市民檢驗，認真監督、全力服務、研擬政策；對於人身攻擊、性命威脅、造謠，是絕對不會受到社會接受。針對特定網友先前在臉書留言，台中地院認為其具極端暴力、夾雜詛咒及加害具體行為，依恐嚇罪判拘役40日。「司法正義還是會關照社會公義」。

凌濤說，很遺憾大罷免期間青鳥洗版造謠，甚至有激情的狂熱者發出性命的威脅，他也有家人、辦公室同事、朋友要保護，於是對於極端攻擊性言論，一定採取法律行動，而且說到做到，今日法院判決該人士處以拘役之罪刑。

凌濤也警告，「即將迎接明年九合一大選，我要提醒青鳥、激進政治人士、及綠營側翼網紅，發表言論不得逾越言論自由界線，否則我們法律團隊絕對會究責到底。」

