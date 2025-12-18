即時中心／徐子為報導



網友在社群發問，關於酒駕議題，為何都沒有政黨敢碰？沒人敢加重罰則？到底修法上有何困難？未料不久後，竟直接釣出立委沈伯洋親自回應解答，他指出，儘管加重罰則修法確實會減少酒駕，但現在「降到一個程度停住了」，根據研究和各國數據，此效果僅限於嚇阻初犯，對於累犯卻沒有什麼效果。





網友在社群平台Threads上發問，酒駕為什麼都沒有政黨敢碰？沒有人敢加重罰則？綠執政時有人在喊他們做很爛，一堆東西都不改（包含酒駕），但現在喊綠爛的人們奪下了立法院，酒駕還是沒有動靜。究竟是大家一樣爛呢，還是酒駕真的有什麼修法上的困難？



對此，現為民進黨籍不分區立委，同時也是台北大學犯罪防治研究所專任副教授的沈伯洋親自在底下回應，他表示其實酒駕修法多次，一直在加重。



但罰則加重究竟有無效果？這就有點複雜：



沈伯洋解釋，

1. 確實酒駕變少，死亡變少，但是降到一個程度停住了，也就是說，還是有案子繼續發生。

2. 如果把個案分類，會發現，初犯變少了，但累犯反而沒有；偏偏重刑化主要是要針對累犯。

3. 威嚇要有效，需要三個要素：「嚴厲」、「迅速」、「確實」。其實一開始初犯檢少，是因為臨檢變多，導致「迅速」「確實」這兩點被落實，但也因為這樣消耗大量警力。等警力如果調開，這兩個元素就沒被落實，單單就只剩「嚴厲」，力有未逮。

4. 所以能做的，要從兩個點切入：第一個，針對初犯類型，用道德（店家代駕壓力、朋友譴責）或者設備（酒精鎖等）比較好達成，但對於累犯部分，有可能必須要到不給予車輛駕駛的程度。然而，累犯也有可能仍舊想辦法找到車子來開，所以有些國家也突發奇想，利用危險辨識（比如車牌不同顏色）來警告用路人等等。



沈伯洋坦言，目前各國都遇到類似問題（能夠降，但只能降到某個程度），然後加上還有用手機開車、毒駕等新類型。他認為，將車子改良，讓酒駕者受到限制最直接，不過他也坦承，這個強制力在法律上會非常巨大。

廣告 廣告













《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：快新聞／網友疑「為何酒駕罰則不加重」 釣出沈伯洋親自解答

更多民視新聞報導

中國學者誑言讓台北變成二線城市？ 梁文傑以「台灣人均GDP」打臉了

蔣萬安不演了？雙城論壇前喊反對台獨 陸委會：希望聚焦市政議題

安倍晉三槍擊案偵結 檢方今對兇嫌山上徹也求處「無期徒刑」

