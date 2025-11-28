網友瘋傳「最潮餐酒Buffet」到底多猛？一站帶你解鎖餐酒天堂！





在眾多新開幕餐廳中

URBAN PARADISE 以「精品餐酒系 Buffet」迅速成為討論焦點。

空間的燈光、香氣與音樂像是提前鋪好一條通往派對的路，

讓人還沒開吃，心情就先被帶進愉悅的節奏裡。

這裡被稱為精品餐酒系 Buffet，一點也不誇張！

從美墨到歐陸、日式到東南亞，再到熟悉的台式風味，

種類多卻不混亂，每一區都有自己的主題與個性。

更以多達 18 款酒品為核心，

「料理×酒款」的搭配概念，像是為每一道菜精心挑好的配角，

讓味道在口中延伸出不同層次。

日式料理控不能錯過清酒與梅酒，搭配超新鮮生魚片及鹽花烤生蠔，

淡雅酒香與鮮味在口中交織，像一場細膩的交響樂。

最火紅的台味隱藏吃法：現煮鵝肉湯麵×望山穗精釀小米酒。

使用4公斤上選鵝肉熬煮三小時的湯頭，與小米酒的微醺香氣完美呼應，

是讓人一吃難忘的好味道！

甜點控則必吃「蜷尾家」聯名的蜜煙微醺聖代

鹹甜交錯、酒香滿溢，是完美的派對收尾！

在 URBAN PARADISE，年底不只是跨年，更是一場值得收藏的美食冒險。快相約好友，讓味蕾沉浸在這場專屬你的都市微醺派對！

📍「URBAN PARADISE」

地址：台北市信義區松高路11號5F（統一時代 Dream Plaza）

電話：02-2758 8111

營業時間：午餐11:30-14:00/下午餐 14:30-16:30/晚餐17:30-21:00(假日至21:30)

