網友瘋狂許願！鼻煙壺耳機保護殼.馬關條約絲巾 故宮：已開會討論

生活中心／林詠琪、張智凱 台北報導

故宮南院正在展出，海洋東南亞的文化交會特展，有民眾好喜歡一件20世紀初的花束紋蠟染筒裙，發文向故宮喊話，希望能做成絲巾賣給他。沒想到獲得熱烈點讚，還湧入大量留言，有網友想要馬關條約版的馬克杯，也有人點名，要把清朝精美鼻煙壺，做成耳機保護殼，留言成了許願池，大家創意全開，故宮還真的開會討論產品可行性。

民視記者 林詠琪 說：「來到故宮參觀，文創商品是一大亮點，除了明信片之外，像我身上這一條，是富春山居圖的絲巾，而且現在連毛公鼎都可以變成飲料袋，讓民眾帶回家，現在更有許多網友在網路上開始敲碗許願。」

有民眾到故宮南院參觀，看到這件20世紀初的花束紋蠟染筒裙，發文跟故宮許願，要是做成絲巾一定買，貼文下方留言區居然成了許願池，有人點名，最近很夯的馬關條約，能不能做成馬克杯或絲巾？還有人敲碗，精美的鼻煙壺，變成耳機保護殼也很漂亮。





有民眾到故宮南院參觀海洋東南亞的文化交會特展，看到這件20世紀初的花束紋蠟染筒裙，非常喜歡，因此發文向故宮許願希望能做成文創。（圖／翻攝：@npm_south）





民眾 說：「我覺得很有賣點，如果是我的話，很有吸引力對我來說。」

民眾 說：「那個花瓶什麼，可以做雨雲的架子也可以。」

民眾 說：「如果家裡夠大，也可以放那個薰香的也不錯。」

就連清朝皇帝批閱的奏摺，也有人很愛，尤其這一句"觀汝似有瘋症"，整篇許願貼文累積近3萬個讚，好消息也來了，故宮團隊看到了！





網友分享故宮文物可以變成的文創商品。（圖／民視新聞）









故宮副院長 黃永泰 說：「冬天到了，我們可以用羊毛來做，然後用這些圖案，我覺得都很棒。另外一個他的建議，耳機保護殼用鼻煙壺，我覺得這效果很好。我們當然第一個要找到廠商，廠商他要同意，其實大家在最快的時間內，就達成一種共識。」

民眾心願能不能實現，交給故宮團隊努力，而事實上，故宮有許多意想不到的跨界合作，包括飲水機、機車、洗衣機都有能聯名，歷代貓畫也是文創常客，做成毛帽、環保袋等，深獲好評，還有青花穿蓮龍紋不繡鋼杯、百鹿襪子，都是日韓遊客最愛，而目前最應景的，當然是明年的馬年日曆，來自清代宮廷畫家朗世寧的百駿圖，就快熱銷一空，甚至國民零食也能參一咖。

故宮副院長 黃永泰 說：「澎湖有一個雙心的石滬，（之前）我們的肉形石到澎湖去一個展出，那這兩個怎麼串在一起？你是我的心頭肉。」

故宮文創商品，累積到今年10月，已經突破3億，較去年成長20%。畢竟文物不能帶走，乾脆腦動大開，變成文創商品，帶回家好好收藏。

