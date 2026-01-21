網友發文稱前總統名字都好怪 釣出蔡英文本人神回「按讚破13萬」

前總統蔡英文退休後在社群相當活躍，屢屢在社群「海巡」和網友互動。翻攝自臉書



前總統蔡英文退休後在社群相當活躍，除了不時分享對時事的看法，近日也經常在社群平台Threads上「海巡」和網友互動。昨日（1/20）一名網友在Threads上發文表示，台灣3位前總統的名字都很罕見，結果竟釣出蔡英文親自留言回應「叫英文很奇怪嗎？」幽默回應瞬間引來大批網友討論。

昨日有網友在Threads發文表示，我國3位前總統的名字都很罕見，包含馬英九、陳水扁、蔡英文，沒想到貼文竟釣出蔡英文親自在底下留言「叫英文很奇怪嗎？」瞬間獲得超過13萬名網友按讚，其他網友也紛紛開玩笑表示「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「也有人叫國文啊」、「別人講這句沒感覺，一看是本尊笑噴」，也有網友解釋「因為那年代取名風格就這樣啊，家豪、雅婷、怡君、宗翰是七年級的，了不起快50歲，太年輕了」。

還有網友列舉其他菜市場名，表示「你可以想像家豪當上總統會怎樣嗎，我覺得會滿好笑的」、「無法想像把票投給承翰，感覺國中的時候很愛抄我作業」、「全台灣的張家豪、陳怡君、陳冠宇，麻煩努力點，基數那麼多還沒當上總統」、「過個20年看看有沒有鮭魚當上總統」。

事實上這次已非蔡英文首次在社群和網友互動，除了回應名字外，過去有網友發文討論「不考慮錢想做什麼」，蔡英文就在底下回覆「沒人考慮做總統嗎」，當學測考生留言要求救救英文時，則送上溫暖鼓勵，表示「一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生」，幽默溫暖的回覆，每每吸引眾多網友討論。

