網友直白問「吳怡農過氣了嗎？」 吳子嘉回7字還加碼爆料

民進黨台北市長人選至今仍未定案，7日選對會也討論到去年11月就表態參選北市長的吳怡農。（資料照／曾薏蘋攝）

民進黨選對會7日討論台北市人選。其中台北市長人選會中討論到行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農，以及隸屬英系的秘書長、選對會共同召集人徐國勇等5人選。其中，吳怡農早在去年11月就向黨中央表態參選台北市長。有網友好奇發問，為何民進黨不派最有意願的吳怡農，他已經過氣了嗎？對此，資深媒體人吳子嘉直言吳怡農「從來沒在檯面上」，還爆料他進不去新潮流。

網路直播節目《董事長開講》8日有網友提問，「吳怡農最有意願又選過立委，為什麼民進黨內都不支援他？他已經是過氣的政治人物了嗎？」對此，主持人吳子嘉指出，吳怡農「從來沒在檯面上」。同台媒體人平秀琳也提出疑問，吳怡農的背景不錯、爸爸跟新潮流關係這麼好，為什麼在民進黨內一直都沒有辦法受到重用？吳子嘉反問平：妳有感覺到他是新潮流嗎？平回答：沒有。吳子嘉說：那就對了啊，新潮流就是這樣。

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吳子嘉表示，吳怡農他不是新潮流，他爸爸也不是新潮流。平秀琳追問吳乃仁是吳怡農的阿伯啊，吳子嘉回說：阿伯雖然是新潮流，吳怡農要入新潮流要有人保證，這個新潮流是一個…，他有非常嚴密的一個幫派組織，很多人推薦他（吳怡農）進不去新潮流，進去沒有那麼簡單，新潮流是非常嚴密的。

平秀琳接著問吳怡農的問題會是什麼？吳子嘉指出，吳怡農從來就不是政治人物，雖然他跟蔣萬安選過立委，當時被稱雙帥PK，那次應該是蔡英文派的，因為蔡英文喜歡這類文青。但是吳怡農不是個選舉的人，你看他從不選以後就沒什麼消息。搞政治你絕對不能消失在舞台上。他從選完立委之後就整個人不見了，現在選舉又冒出來了，這種最糟糕。

吳子嘉直言，要選舉的人，就要每天孜孜不倦的就在地方上經營經營，到蔣萬安一選完了，他就下去拚就好了，就可以拚到提名權，結果沒有啊。所以吳怡農就屬於沒有派系的孤鳥，又屬於不是一個很堅定的這種政治咖。在民進黨內要非常非常堅定意志力，就要在那邊扯啊，吳怡農經營政治的意志力是不足的。

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