網友直言洪詩嫁錯人！李運慶親上火線反擊 「是你嫁嗎？」

藝人李運慶的哥哥李運泰去年感謝洪詩的文章近日被網友翻出，文中提到洪詩在婚前替公公「把屎把尿」引發網友熱議，紛紛質疑對方「孝道外包」、「將照顧責任轉嫁給弟媳。」而稍早洪詩發文已經回應澄清，李運慶則親上火線在社群平台上反擊網友。

藝人李運慶的哥哥李運泰去年感謝洪詩的文章被翻出引發熱議。（圖／翻攝自洪詩臉書）

面對網友質疑為何不請看護，甚至說：「恭喜你，準備跌落神壇，你讓你太太這樣顧你爸爸，你兄弟這樣發文感謝妳太太？然後你跑去拍戲？這女孩到底做錯什麼事情啊！」李運慶解釋：「我從來不在神壇，看護申請也需要時間，動個腦不難，你們在旁邊慢慢看熱鬧吧。」至於其他人指出在「請台灣看護不困難。」他則表示，因為當下事發突然，家人也沒有經驗，但目前已經有一位不錯的看護協助照顧。

接著，當有人詢問是不是因為「經濟因素」而無法請看護時，李運慶則回：「評論，除非你看得夠多，不然就是隨波逐流了，加油。」此外，留言區還出現「洪詩錯嫁了」、「不被老公保護。」等言論。對此，他也直接回嗆：「你可以講觀點，不過錯嫁了，是你嫁嗎？」

李運慶親自回應網友留言。（圖／翻攝自洪詩臉書）

其實李運慶的哥哥李運泰已經先在貼文底下回應網友相關問題，連洪詩本人稍早也透過社群平台還原整個過程，認為自己沒有特別偉大，「因為我相信一定有很多人跟我一樣，會這樣『愛屋及烏』，也只是盡自己能力範圍，去幫助一位長者。」更提到李運泰只是沒有將自己與李運慶辛苦的那面說出來，「我們大家都是很努力一起熬過那個時光的，所以對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的，人生總會遇到困難，但我很幸運有人陪我一起面對困難。」





