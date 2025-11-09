網友瞎稱花「80億歐元」讓蕭美琴赴歐演講 總統府斥造謠：已報警

有網友誣指蕭美琴在IPAC年會發表演說捐贈80億，總統府強調是造謠，已通知警政單位處理。（圖／翻攝潘孟安臉書）

副總統蕭美琴7日前往歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會發表演說，獲得國內外關注，不過網路上竟然有網友稱「法國BBC」報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講。對此，總統府今天（9日）表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。

蕭美琴近日登上IPAC年會發表「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」專題演說，獲得國內外媒體關注。不過網路上有網友卻發文稱，「法國BBC」報導台灣捐了80億歐元，讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣有多好？拿來普發不是比噴口水來得好。

廣告 廣告

不少網友看了貼文不禁留言吐槽，「80億歐元等於2842億台幣，你確定台灣捐了80億歐元」、「太可笑了，法國哪有BBC呀」、「要說謊還不做功課」、「法國什麼時候有BBC，要造謠專業一點好嗎」。

有關網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」一事，總統府發言人郭雅慧下午表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。



回到原文

更多鏡報報導

蕭美琴登IPAC演說 藍委諷「吹哨壯膽」：只有穩定兩岸關係能創造外交成果

蕭美琴登歐洲議會演說惹中國眼紅 徐國勇：讓中國繼續不開心下去

戰貓蕭美琴赴歐洲議會演說、蔡英文接棒訪德 賴清德：展現台灣守護民主決心