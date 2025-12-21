網友社群嗆「真的有人做了我想做的事」引恐慌 警火速逮到1桃園男子

即時中心／徐子為報導



19日北捷連續隨機案發生後，昨（20）天線下已發生數起疑似模仿犯行為，線上社群也出現恐嚇動態，北捷連續攻擊案的訊息下方，竟有人留言「真的有人做了我想做的事」，引起網友恐慌，台中市政府警察局清水分局獲報後調查，查獲當事人為一名桃園中年男子，訊後依刑法恐嚇公眾罪，函請地檢署偵辦。





媒體《自由時報》引述清水分局說法，指出接獲民眾報案後，立即與刑警大隊科偵隊共組專案小組，迅速鎖定發文者身分，並立即派員北上查緝，成功在桃園查獲1名中年男子涉案，並確認就是他發的文。由於其內容已造成社會大眾恐慌，不過該男否認有恐嚇的意圖，警方訊後依刑法恐嚇公眾罪函請地檢署偵辦。



清水分局呼籲，民眾網路言論切勿影射暴力事件，以免觸法並危害社會安全，警方將持續執行網路巡邏，就類似模仿、預告暴力、假訊息等貼文之不法行為，依法偵辦。





