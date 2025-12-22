網友社群發文恐嚇北捷 揚言今下午1點半引爆炸彈

〔記者王冠仁／台北報導〕通緝犯張文隨機殺人引來社會人心惶惶，近期內更出現多則模仿留言。昨天晚上有網友在社群平台threads上發文，揚言今天下午1時30分要在北捷系統內引爆炸彈；對此，捷運警察隊除了加強巡邏、戒備，鐵路警察局也針對與捷運系統共構的站體，派員加強聯防戒備。

據了解，昨天晚上有網友在社群上發文，揚言要在今天下午1時30分要在北捷系統內引爆炸彈。

警方說，發文並沒有提及特定站體，而且張文隨機殺人案發生後，相關模仿留言陸續出現。警方雖然研判這起恐嚇極有可能是「詐彈」，但為了安全起見，接獲通報後仍加強巡邏戒備。

捷運警察隊指出，目前已經加強各站體之間的巡邏，並派員針對垃圾桶、廁所、樓梯間等角落加強查看。鐵警局也說，目前已經派員針對與捷運共構的車站，包含松山站、南港站、台北站、板橋站等處，由鐵警與地方警察單位加強聯防戒備、車站巡查及危安通報。

