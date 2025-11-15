網友神發現！泡麵加冰塊不只降溫 麵條升級成超Q彈美味

台灣人喜愛泡麵，許多人都有獨門秘訣讓泡麵更美味。一名網友在臉書社團「泡麵俱樂部」分享，發現在泡好的泡麵中加入冰塊，不僅可以降溫，還能讓麵條變得更加Q彈好吃，引發網友熱烈討論。

一名網友發現在泡好的泡麵中加入冰塊，能讓麵條變得更加Q彈好吃。（示意圖／中天新聞）

這位網友表示，原本是老婆因為怕燙而在泡好的麵中加冰塊降溫，他起初認為這做法多此一舉。直到某天他也嘗試加入冰塊，才驚訝地發現麵條質地明顯變得更Q彈美味。雖然加冰塊會讓湯的溫度降低，但他指出只要「一開始的熱水不要加太多」，湯頭味道不會變淡，入口時仍保持適當溫度。

廣告 廣告

許多網友紛紛回應，認為這與專業廚師煮麵後冰鎮增加Q度是相同原理。有網友分享：「台中有一攤生意好到爆的麻油雞，炒好的雞就是加滿滿的冰塊降溫，雞肉很Q彈。」此外，網友們還提到冰塊在泡麵中的其他功效，包括能夠凝固並吸附表面油脂，讓想減少油脂攝取的人可以將凝固的油脂撈除。

更重要的是，有網友指出這個方法能降低食物溫度，可能有助於預防食道癌。衛福部曾引述世界衛生組織的研究，指出超過攝氏65度的熱飲已被列為食道癌可能的致癌因子。當食物燙口時，溫度可能已達到足以傷害食道的程度，因此提醒民眾務必注意入口食物的溫度，避免過燙食物對健康的潛在風險。

延伸閱讀

本週最後好天氣！吳德榮：11/19北台灣低溫恐下探13度

糖尿病正偷偷吃掉視力！ 醫揭「5大示警徵兆」

韓網紅「龍鬚糖小哥」急尋台護照主人！ 失主竟開心吃糖葫蘆