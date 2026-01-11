網友稱有代理孕母「老婆現在還活著」沒有不支持的理由？！石牧民憶41歲「不願太太承擔妊娠、生產風險」...直言：你老婆沒活著「是因為你」

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母合法化，引起爭議；有網友於社群媒體發文表示，如果有代理孕母，那她的太太現在還活的，「想不透不支持的理由」。對此，前台南孔廟文化基金會執行長石牧民回憶，41歲的他與太太在討論懷下孩子一事，即便太太當時懷孕，以他們的年紀，「我不願意讓她承擔妊娠、生產的風險」。石牧民直言，「我老婆此刻就活著；而你老婆此刻沒活著，不是因為沒有代理孕母，是因為你」。

針對代理孕母議題，石牧民回憶，2018年6月，他到美國留學11年之後，與老婆搭乘班機降落在桃園機場，「當時我們都將滿41歲」。石牧民表示，同年7月，他與太太在並肩前往松菸的路上，他說，「我想過了，即便你現在懷孕，以我們的年紀，我願意讓你承擔妊娠、生產的風險嗎？我不願意啊」、「所以，我無法自然地生小孩這件事，我可以接受喔」。

石牧民分享，在代孕爭議中，他看見一位網友的文章，寫道「我很單純，有代理孕母的話，我老婆此刻還活著，我想不透不支持的理由」。石牧民說，我看到這篇文章，「赫然了解，我的愛情生活的最巔峰，就是2018年7月，松菸附近十字路口那句話」。

石牧民表示，他自豪甚且帶著批判，想要對這位網友說，「我老婆此刻就活著」。他直言，「你老婆此刻沒活著，不是因為沒有代理孕母，是因為你」。

