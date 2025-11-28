網友稱期待豪華露營卻踩雷 苗縣府:將稽查業者

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕網友於社群軟體threadsPO文稱，原「打算」至苗栗縣大湖鄉一處露營區進行豪華露營，且以心懷半年期待，但抵達該露營區後，「怒火直衝天靈蓋」，打開露營車見到地板出現蟲蟲大軍、滿地黑屑，床鋪有使用過衛生紙並有神秘污漬，戶外客廳、冰箱等皆讓網友大感不滿，退費還找不到負責人須透過工讀生聯繫等等。

記者依該露營區官網電話致電業者，但電話無法接通，無法取得業者說法。

主管露營區的苗栗縣政府文化觀光局指出，該露營區未取得合法，將會派員前往稽查；PO文民眾可循消費者申訴處理。

廣告 廣告

網友除了PO出上述狀況，也稱該露營區戶外客廳帳垃圾堆成山、餐廳冰箱一打開直接臭到反胃，付了20200元最後要求業者退費，最後業者退還8000元，此事也「粉碎」旅遊露營心情，同行友人甚至說，以後不要再露營。

【看原文連結】

更多自由時報報導

芭樂一顆80元！產地農民看到這一幕 拳頭都硬了

再冷1天！週末回暖 下週一東北季風再報到

北市明星高中學生驚傳墜樓 教育局說話了

日本燒肉店嘆「中國客不來撐不下去」？ 老闆1張照數百萬人朝聖！

