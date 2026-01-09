網友稱賣山蔘動手術涉詐 裝線人員聽聞及時報警

（中央社記者吳玟嶸金門9日電）金門1名老翁與網友通話，對方表示動手術需用錢，願割愛出售收藏許久的80年野山蔘，當時在老翁家裝網路線的中華電信人員察覺有異報警，警方到場協助攔阻詐騙。

金門縣警察局金城分局今天發布新聞稿表示，該名老翁在網路認識1名網友，網友表示自己重病纏身需要一筆錢支付手術費用，可以新台幣60萬元出售其珍藏許久的80年野山蔘。

警方表示，當時在老翁家裝網路線的中華電信人員，從他們對話中察覺有異，懷疑老翁遭受詐騙，於是通報警方到場。金城分局金城派出所警員獲報後趕往現場，向老翁分析解釋，並就過往相關詐騙案例提出說明，最終成功阻止老翁遭受詐騙。

警方呼籲，民眾切勿輕信網友片面之詞而交付財物，如果有任何疑慮都可撥打165反詐騙專線或110諮詢。（編輯：黃世雅）1150109