網友稱「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文本人神回引爆笑

前總統蔡英文近來在社群平台Threads十分活躍。（圖／翻攝自臉書＠tsaiingwen)

前總統蔡英文退休後在社群媒體上相當活躍，經常在社群平台Threads「海巡」與網友互動。而近日有一名網友在Threads上發文表示，台灣3位前總統陳水扁、馬英九、蔡英文的名字都很罕見，結果竟釣出蔡英文親自留言回應「叫英文很奇怪嗎？」幽默回應瞬間掀起大票網友爆笑。

19日晚間有網友在Threads發文表示，台灣3位前總統的名字都很罕見，包含陳水扁、馬英九、蔡英文，讓他直呼：「仔細想想，台灣的總統一堆人名字都好怪，感覺台灣找不到第二個同名的人，尤其是水扁。」

沒想到貼文竟釣出蔡英文於20日晚間親自留言：「叫英文很奇怪嗎？」瞬間獲得超過14萬名網友按讚。許多網友紛紛笑回「不會！如果叫數學可能就比較討厭」、「也有人叫國文啊」、「別人講這句沒感覺，一看是本尊笑噴」、「我阿公跟你做伴，他叫吳日本」、「其實⋯⋯是真的⋯⋯有點特別（不敢說奇怪），請問前總統的英文名字是⋯⋯？記憶中曾在國外新聞看到直譯為English」。

針對貼文內容，也出現不少網友解釋「因為那年代取名風格就這樣，家豪、雅婷、怡君、宗翰是七年級，了不起快50歲」、「基本上都是又大又重的字，不是什麼人都能撐起來的字」。

還有網友列舉其他菜市場名，表示「你可以想像家豪當上總統會怎樣嗎，我覺得會滿好笑的」、「無法想像把票投給承翰，感覺國中的時候很愛抄我作業」、「全台灣的張家豪、陳怡君、陳冠宇麻煩努力點，基數那麼多還沒當上總統」、「過個20年看看有沒有鮭魚當上總統」、「我也沒辦法想像選一個總統叫冠廷」、「至少不是志明、家豪、冠宇、承恩、麗華、淑芬、雅婷、怡君」。

（圖／翻攝自Threads）

