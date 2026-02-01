網友稱「打神明名號做畜生事」遭24萬粉網紅提告 法官：純屬臆測

記者洪正達／高雄報導

臉書粉專「Allen哥的正能量」經營者陳姓網紅，認為朱姓男子2024年6月間分享他的貼文後，卻又寫下「打著神明的名號做著畜生的事情真是可恥」這句話對他指涉，因此提告朱男妨害名譽，但朱男當庭喊冤，表示發文的對象是車行合夥人，與陳男無關，法官審酌後認為朱男舉證有理，因此判他無罪。

判決指出，2024年6月29日下午4點多，朱男在臉書上分享「Allen哥的正能量」某篇貼文，但分享到自己的帳號下卻寫下「長的人模人樣 打著神明的名號 做著畜生的事情 真是可恥」，後來有其他網友留言詢問「你是在說開這部賓士傢伙，是人面獸心嗎？（笑臉）」。

後來陳姓網紅看到朱男貼文後，認定朱男跟留言的網友指涉的對象就是自己，主張已貶損人格評價及社會評價，因此報警告，檢方偵結後依妨害名譽起訴；不過橋頭地檢署開庭時朱男卻喊冤，指出自己只是認定對方文章才會分享，但貼文內容指涉的對象是向他借錢開車行的友人，但錢拿了店卻沒開，還讓女友背債，跟「Allen哥的正能量」沒有關係。

法官檢視朱男臉書後，也發現他常會分享粉專貼文、心情語錄等，而被控訴的貼文確實指涉對象是欠錢的友人，與朱男證詞相符，再者下方留言的陳姓網友，考量「Allen哥的正能量」的觸及率已達到600萬人次，經網友轉發或分享文章，常有不認識的網友回應稀鬆平常。

因此法官認為，陳姓網友自稱常到廟宇參拜，因此看到朱男分享貼文提到的「打著神明的名號」是在指他，兩造間沒有具體事證，而且純屬陳男主觀臆測，因此判處朱男無罪。





