網友稱「民進黨貪汙防寒衣預算」 王定宇反擊：我來問問如何處理你的法律責任

網友稱「民進黨貪汙防寒衣預算」，王定宇留言反擊。 （王定宇提供）

有網友近期發了一張圖，上面還寫到，「防寒衣預算4,000萬早在2021年就通過、一毛未刪，直到去年才買，現在還沒到貨」。對此，民進黨立委王定宇也留言反擊，「這是造謠喔，我來問問權責單位如何處理你的法律責任」。

一名網友發文配圖，圖中寫，「你會不會恨民進黨，防寒衣預算4,000萬早在2021年就通過、一毛未刪，直到去年才買，現在還沒到貨」，文中還嗆，「不是這個不是貪污？什麼才是貪污」？

該貼文一出，王定宇也留言反擊，預算是2024年編列在2025年執行購買，可是藍白杯葛拖延總預算審查到2025年1月底才通過，藍白又因為亂提案刪減凍又不照程序好好審查，直到2025年3月立法院才處理完2025年的總預算審竣報告。

王定宇說，國防部在2025年4月才能處理發包、訂製，在2025年11月開始陸續交裝，預計在2026年3月完成，「現在，你知道自己造謠了吧，移送法辦不僅是要讓你對自己的惡行負責，更希望能找到你所代表的網路代操公司，查看看是誰在為了賺錢傷害國家，又是誰委託你們的，我來問問權責單位如何處理你的法律責任」。

