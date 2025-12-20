網友稱「高雄車站是下個隨機攻擊地」 卓榮泰震怒：讓他變社會公譴對象

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

捷運台北車站、中山商圈恐攻案造成4人死亡，有網友就在社群Threads發文自稱和張文是同組織，下一站會前往高雄車站，為他完成任務，引發社會恐慌。對此，行政院長卓榮泰今（20）日表示，非常痛恨這種行為，警方正在全力追查，一定會讓他變社會公譴的對象，拜託社會減少傳遞這種不正常的訊息。

針對網友發文稱高雄為下一個隨機攻擊地點，卓榮泰說，目前大家都希望能求得一個心安，是真是假都好，都不應該這麼做。（資料照）

北市中正區日前爆出無差別攻擊事件，27歲兇嫌張文在捷運台北車站M7出口放置煙霧彈後，前往中山商圈隨機朝路人揮舞長刀，導致3人死亡、多人受傷，而張文最後在警方包圍下，於誠品南西店墜樓送醫不治。

卓榮泰今早前往內湖三軍總醫院慰問家屬。他受訪表示，剛才看了年輕的蔣先生，蔣先生的傷勢是在右邊胸部，幸好沒有傷及肺部等重要器官。昨天開刀後，雖然他家人非常擔憂，但他很正向樂觀，應該有助於他儘早恢復健康。

卓榮泰說明，蔣先生是誠品的職員，張姓犯嫌跟他沒有任何的接觸，衝到二樓時，直接就對他揮灑長刀，這是無差別的攻擊傷害，幸好醫療團隊悉心照顧，希望他能早日的恢復，但這個事件給社會很大的震撼，他們要重新檢討很多的工作。

至於有網友發文稱高雄是下個隨機攻擊的地點。卓榮泰呼籲，拜託社會能減少互相傳遞，對這種不實在、不正常的訊息。在網路上刻意傳播惡意的話，他們從昨天就開始透過警方系統在全力追查，用IP找出行為人，一定要讓他變成社會公譴的對象。

卓榮泰說，目前大家都希望能求得一個心安，是真是假都好，都不應該這麼做，他們非常痛恨這樣的行為，對社會完全是負面敗壞，他們昨天已指示警方加速全力追查，希望大家以此為戒，不要再重複、模仿這樣的行為。

