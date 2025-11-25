網友突噁問「100萬約1天」 最強奶媽謝薇安反應曝光！

娛樂中心／綜合報導



網紅「護理女神」謝侑芯日前猝死馬來西亞，歌手黃明志因在場、持毒，還驗出多種陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，13日已獲釋。期間謝侑芯閨密謝薇安不斷為好友發聲，多次公開嗆黃明志，甚至爆猛料。近日她在個人社群曬出男網友邀約私訊開價100萬，她幽默直回「1句」，不過該限動似乎已被移除。





男網友突私訊噁問「100萬約1天」！最強奶媽謝薇安曬截圖：錢太多去做公益

男網友私訊問「我想花100萬來和妳約會一天可以嗎？」，謝薇安傻眼直回「這種要求我還真沒遇過。」。（圖／翻攝自IG＠missingvivian）

網紅謝薇安（Vivian）擁有姣好臉蛋和魔鬼身材，被網友封為「最強奶媽」，在IG上擁有466萬粉絲追蹤，常在社群上與粉絲互動、分享生活大小事。根據《ETtoday》報導，近期她在Instagram限時動態分享，1名陌生男網友私訊她「Hi，我想花100萬來和妳約會一天可以嗎？」，讓她傻眼直回「這種要求我還真沒遇過。」。

不過目前該限動似乎已被刪除。（圖／翻攝自IG＠missingvivian）

謝薇安在Instagram限時動態突然PO出這張截圖，配文寫下「錢太多可以多做公益，謝謝。」，不過該限動似乎已被移除。事實上，她過去面對爭議時，從不閃躲，而是直接站出來公開駁斥。她也因直率敢言的性格，加上美艷外型與火辣身材圈粉無數，3年來IG粉絲增加250多萬人。





