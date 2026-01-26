網友羨慕「睡醒看到周渝民」 喻虹淵吐心聲：我不是外貌協會

周渝民與喻虹淵2015年宣布結婚的喜訊。（圖／翻攝自喻虹淵IG）





仔仔周渝民與女星喻虹淵因拍攝電視劇《痞子英雄》結識，兩人在2015年宣布結婚的喜訊，婚後育有一名女兒，家庭生活幸福美滿。近日，喻虹淵在IG開放網友提問，有人羨慕她一睡醒就有帥哥可以看，她也大方回應了。

喻虹淵與周渝民去年剛慶祝結婚10週年，有網友好奇結婚帶給了她什麼，喻虹淵坦言這是一個很難簡而言之的問題，「跟所有人的婚姻一樣吧，在柴米油鹽的日常裡，截取一些屬於一起的簡單幸福，有壓力有歡笑有許多的捨與得。」還有網友詢問喻虹淵會不會多多分享跟老公的互動或是照片，一向低調的她回應「應該不會吧！」並附上一個笑臉符號。

喻虹淵回應網友提問。（圖／翻攝自喻虹淵IG）

另外，有人羨慕她，「一睡醒就有帥哥可以看。」喻虹淵則直言，「我相信他已經將最完美的一面呈現給你們了，倒是我要羨慕你們，能看到我看不到的那一面。所以很多時候我是跟你們一起認識他的不同面貌。」最後更補充，「還有，我不是外貌協會。」

網友羨慕喻虹淵睡醒就可以看到帥哥。（圖／翻攝自喻虹淵IG）

