網友聊天藏危機 新北婦幼隊揭「性犯罪陷阱」

網路性犯罪案件，近年來不斷發生，新北婦幼隊提醒，除了要加強社交媒體隱私設定，也要隨時保全對話、匯款或視訊紀錄等證據，一旦受到妨害性自主案件，記得先驗傷處理，也有助於警方偵辦。

仔細盯著螢幕透過電腦找資料，他是新北市婦幼隊員警，這是他每天的日常，隨著科技不斷進步最怕遇到有心人士用著假身分，騙走性影像甚至是妨害性自主，民眾能怎麼自保呢？

新北婦幼隊員警韓淳羽：「那我們是建議大家，都要做好(社交媒體)隱私設置，減少我們自己資料在公開平台上面的可見度，像臉書Instagram或是Google帳戶等等，其實都有兩步驟驗證，那我們只要開啟兩步驟驗證，就可以減少別人盜用我們帳戶的機會。」

網友連一面之緣都沒有，千萬別輕易相信對方，一旦受到恐嚇威脅記得要先保全證據，像是聊天對話或匯款截圖、視訊畫面等等，都有助於警方後續進行偵辦。

新北婦幼隊員警韓淳羽：「如果我們今天是在一些網路平台上面認識對方，對方他沒有經過實名認證，或是他一直在可能想要隱蔽自己的一些資料，隱瞞些什麼的話，那我們就要更注意，因為這可能是一個警告的訊號。」

如果不幸遇到性影像被外流，可以上衛福部的性影像處理中心申訴下架，要是發生妨害性自主一定要先進行驗傷，最重要的多跟家人朋友保持溝通，遇到有危險的情況才能有真正信任的人，能第一時間給予協助，接住不安的情緒。

