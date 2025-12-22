網友被詐騙40萬 警逮獲面交女車手





臺北市政府警察局南港分局日前獲報，民眾疑似遭網友詐騙新臺幣40萬，經警方指導配合面交，成功逮捕一名女車手，現場查扣詐款新臺幣160萬元、犯案手機2具、收據4張，詢後依刑法詐欺罪移送士林地檢署偵辦。

據悉，遭詐婦人於臉書認識一名自稱在敘利亞當兵的男子，謊稱需要新臺幣40萬元轉交給聯合國才能退伍，並承諾將連本帶利把錢還給被害婦人。第一次面交後，卻遲遲未收到還款，驚覺遭詐騙，遂向警方報案，經警方指導配合第二次面交新臺幣160萬元，成功於現場逮捕該名女車手。

經警方調查，該名女車手於12月初，在通訊軟體上認識一名曖昧的對象，並受到指示協助取款，至今已取款4、5次，每次取款能抽取3%利潤。警方於現場除查扣詐款新臺幣160萬元外，並起出犯案手機2具、收據4張，詢後依刑法詐欺罪移送士林地檢署偵辦。

南港分局分局長許城銘呼籲，詐騙集團以假交友真詐財的方式，先搏得感情再騙取錢財，或是誘騙其協助取款，淪為詐欺共犯。民眾如有疑慮，請撥165或110向警方求證。警方將持續打擊不法，維護社會治安。

