網友要求資助買機車 台中男險遭騙財

（中央社記者蘇木春台中6日電）張姓男子認識網友談網戀，對方希望能資助買新機車，張姓男子就到台中市東區某郵局要匯款，卻依網友指示稱要支付出遊住宿費，經行員發現有異報案，警方及時到場阻詐。

台中市政府警察局第三分局今天表示，東區分駐所日前接獲轄內郵局通報，有民眾疑遭詐騙，請警方到場協助。

經員警到場了解，張姓男子想臨櫃匯款新台幣4萬元到陳姓男子帳戶，行員關懷用途時發現張姓男子稱不認識收款人，只說要支付與女友出遊住宿費，但張姓男子無法說明細節，當下也聯繫不上女友詢問，行員就通報警方。

見員警到場時還表露不滿的張姓男子告訴警方，與女友交往近半年，多次向對方提見面都遭婉拒，而近日對方稱想買新機車希望協助，就答應資助4萬元，他依對方指示到郵局匯款，對收款人是男性也感到存疑。

警方分析確認為交友詐騙，並列舉相關案例，讓張姓男子當下決定取消匯款，感謝警方與行員協助。（編輯：李明宗）1150106