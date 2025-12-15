網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的

娛樂中心／林昀萱報導

夢多在社群平台回覆網友留言引起討論。（圖／翻攝自夢多臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」直接開砲，引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」

夢多來台灣發展將近20年，熱愛台灣這片土地，也時常在社群平台為不公不義之事發聲。近日他見到有網友在Threads表示「賴清德滾出中國臺灣，臺灣是中國的，滾出中國」，忍不住留言開轟「你要不要去看醫生？白痴。」網友見狀也力挺夢多大讚：「他真的很嗆，也很融入台灣人罵人的方式」、「九州真男人不是叫假的」、「九州男兒不錯，都滿硬派的」、「我記得很早以前的新聞，夢多會撿家附近的煙蒂耶，真的比一堆台灣人還愛台灣」、「日本人比我們很多舔共藝人愛台灣！」「有時候總覺得，外國人比台灣人更愛台灣。我愛台灣！」

夢多直球回擊網友。（圖／翻攝自Threads）

周軒也在臉書曬出網路上夢多的經典回覆表示：「剛剛看到夢多的回覆整個笑死，有夠瘋的啦！」截圖中只見有小粉紅以簡體字寫道「台灣是中國的一部分」，夢多回覆：「那你們聽我們的話，因為我們有總統」。針對有人嗆聲「各位脆友們如果不承認自己是中國人就不要拿筷子湯匙吃飯，這些都是中國人發明的」，夢多也回擊「你吃大便」，真性情引起網友熱議讚賞。

